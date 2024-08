Na Hrvaškem prvi primeri okužb z virusom Zahodnega Nila

Na Hrvaškem so zabeležili prve primere okužb z virusom Zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji. Bolnika, ki sta imela hujše simptome mrzlice Zahodnega Nila, prihajata z območja Siska in Petrinje v osrednjem delu države. Pristojni sumijo, da je z virusom okuženih še več deset ljudi, poročajo hrvaški mediji.

Iz bolnišnice v Sisku so za hrvaško televizijo Nova TV v torek pojasnili, da sta bolnika imela hud glavobol, visoko temperaturo ter bolečine v mišicah in sklepih. Težko sta se gibala in nista bila ves čas pri zavesti. Kljub hujšemu poteku bolezni že okrevata.

Epidemiolog in direktor inštituta za varovanje zdravja sisaško-moslavške županije Inoslav Brkić je medtem pojasnil, da sta bolnika zbolela za meningoencefalitisom, kar je zelo redko. Poudaril je, da 70 do 80 bolnikov nima nobenih težav.

Nova TV je še poročala, da je virus do reke Kolpe v Petrinji prinesla ptica selivka. Pristojni ocenjujejo, da je z njim okuženih še okoli 20 ljudi, ki pa se verjetno ne zavedajo okužbe.

Virus Zahodnega Nila so odkrili na severozahodu Ugande v provinci West Nile leta 1937. Prilagaja se različnim ekosistemom in gostiteljem. Našli so ga v 65 različnih vrstah komarjev, čeprav je za prenos virusa pomembnih le nekaj vrst komarjev iz rodu culex, v katerih se virus lahko namnoži.

Večina okuženih ne kaže znakov bolezni ali pa imajo znake, podobne gripi, kot so vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost. V nekaterih primerih ima lahko bolezen hud potek, vključno s prizadetostjo osrednjega živčnega sistema, navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).