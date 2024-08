Polnjenje rezervoarjev bo za letoviščarje, ki so na Hrvaškem in tudi za domačine manj boleče. Opolnoči so se namreč na Hrvaškem po včerajšnjem sklepu vlade pocenila pogonska goriva. Cena 95-oktanskega bencina se je znižala za tri cente na 1,50 evra za liter, cena dizla pa za dva centa na 1,39 evra za liter.

Cena modrega dizla, ki ga uporabljajo v kmetijstvu, je od danes nižja za dva centa in bo znašala 0,79 evra za liter. Nove cene bodo veljale naslednjih 14 dni.