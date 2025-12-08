Na Hrvaškem zahtevajo večjo zaščito žensk

Hrvaško sta v minulih dneh pretresla dva femicida, s čimer se je njihovo število letos do sobote povzpelo na 18. Hrvaška ženska združenja opozarjajo, da je za takšno stanje v državi neposredno odgovorna vlada, češ da ne zagotavlja ustrezne zaščite žensk, zaradi česar so jo pozvala k nujnim ukrepom.

Od strokovne skupine do strategije

V Murskem Središću ob meji s Slovenijo je moški v četrtek zvečer ustrelil dve ženski - partnerico in njeno sestro. Ena od njiju, noseča ženska in mati treh otrok, je zaradi hudih poškodb umrla. V soboto se je nato zgodil še en femicid, ko je moški na Reki ubil svojo partnerico in nato poskušal storiti samomor. Krovna mreža ženskih organizacij Ženska mreža Hrvaške je v pismu, ki ga je včeraj objavila na Facebooku, poudarila, da je »femicid po mednarodnih standardih predvidljiv in ga je mogoče preprečiti, kadar sistem deluje«. Njene predstavnice so hrvaško vlado spodbudile k izpolnitvi več zahtev.

Med njimi so nujna ustanovitev strokovne skupine, ki bo predlagala nove zakonske rešitve, sprejetje enotnega zakona, ki bo urejal ukrepe proti vsem oblikam nasilja nad ženskami, in sprejetje nacionalne strategije z jasno opredeljenimi preventivnimi ukrepi.

Od lani femicid kaznivo dejanje

Predsednik hrvaškega sabora in član vladajoče HDZ Gordan Jandroković je sicer že napovedal dodatne ukrepe za preprečevanje femicida. Na Hrvaškem so marca lani uvedli strožje kazni za nasilje nad ženskami. Femicid je postal kaznivo dejanje, za katero je predvidenih najmanj deset let zapora, zvišale so se tudi kazni za posilstvo.