V ospredju skrb za tkanje vezi in krepitev dialoga

V avditoriju furlanske kulture v Ulici Roma so v soboto izročili letošnje nagrade Nadâl Furlan, ki jih podeljuje kulturni krožek Laurenziano iz Buje na Videmskem. Letos so priznanje prejeli sedanji minister in nekdanji novogoriški župan Matej Arčon, predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj, direktor Furlanskega filološkega društva Feliciano Medeot, zdravnik Enrico Rejc ter študent Paolo Visintin, ki aktivno sodeluje pri raziskovanju goriškega podzemlja.

Priznanja Nadâl Furlan so sicer prvič podelili leta 1979 z željo, da bi nagradilo zaslužne osebe, ki so se odlikovale na humanitarnem, družbenem, umetniškem ali kulturnem področju. Nagrajevanje je v preteklih letih vedno potekalo v Buji, po covidu so se odločili, da bodo priznanja podeljevali tudi v drugih krajih.

Ministru Mateju Arčonu je bila nagrada podeljena za njegovo predanost družbenim in kulturnim vrednotam, ki so ga vodile pri političnem delovanju, s ključnim poudarkom na čezmejnem sodelovanju in povezovanju. Kot nekdanji župan mestne občine Nova Gorica se je skupaj z nekdanjim goriškim županom Ettorejem Romolijem zavzel za ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, prav tako je začel tudi postopek skupne kandidature z Gorico za pridobitev naziva Evropske prestolnice kulture. S temi projekti je aktivno premoščal zgodovinska nasprotja in bistveno okrepil kulturno ter čezmejno povezanost regije. Obenem je na obmejnem območju z različnimi jezikovnimi skupnostmi vedno posebej poudarjal načela bratstva, človeške solidarnosti in kulture miru.

Walter Bandelj si je nagrado prislužil za dolgoletna prizadevanja za vzpostavljanje dialoga in čim plodnejših stikov med slovensko, italijansko in furlansko narodno skupnostjo.

Feliciano Medeot je že leta angažiran v krvodajalskih vrstah, poleg tega je tudi direktor Furlanskega filološkega društva.

Enrico Rojc je strokovnjak na področju nevrofiziologije in rehabilitacije poškodb hrbtenjače, poleg tega tudi poučuje na videmski univerzi.

Najmlajši prejemnik letošnje nagrade, Paolo Visintin, ima devetnajst let in je strasten raziskovalec zgodovine čezmejnega goriškega prostora in tudi goriškega podzemlja. Kulturni program sta med sobotno svečano podelitvijo priznanj oblikovala harmonikarska skupina iz Čente in folklorna skupina Michele Grion iz Koprivnega.