V Kopru se je 77-letnica zastrupila z ogljikovim monoksidom

V bloku na Markovcu v Kopru se je v noči na nedeljo 77-letna ženska zastrupila z ogljikovim monoksidom. Pristojni so ugotovili, da je vzrok v peči na plin v njenem stanovanju, so danes sporočili s Policijske uprave Koper. Žensko so reševalci odpeljali v Splošno bolnišnico Izola. Blok so evakuirali in prezračili, na pregled so preventivno odpeljali še dve ženski. Nobena ni v življenjski nevarnosti.

Pri evakuaciji so gasilcem pomagali policisti. Ob 1.30 so bili prezračeni vsi prostori in 22 stanovalcev bloka se je vrnilo v stanovanja. Policija nadaljuje zbiranje obvestil.