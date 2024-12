Na Idrijskem snega dovolj za smuko

Ko vremenoslovci zajetno sneženje napovejo na Notranjskem, običajno največ snega pade na Primorskem, piše Saša Dragoš v Primorskih novicah. Namreč na Idrijskem, ki še vedno sodi na Primorsko. Sinoči in danes ni drugače. Na črnovrški planoti in na Vojskem so ga izmerili okrog pol metra. Nekaj manj pa na smučarskem centru Cerkno. Tu so sočasno pognali še snežne topove in bodo predvidoma za praznike že povabili na smuko.