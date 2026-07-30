Portopiccolo prvič gosti festival Threads

Od jutrišnjega dne do nedelje bo naselje Portopiccolo v Sesljanu prvič gostilo mednarodni festival performativnih umetnosti Threads, ki bo obiskovalcem ponudil edinstven preplet glasbe, plesa, sodobnih umetniških izrazov ter domačih okusov, kot je povedal idejni vodja festivala Nathan Vit ta iz društva Feel Rouge, ki je projekt zasnoval v sodelovanju s Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa. Vsi koncerti so brezplačni, potrebna pa je predhodna rezervacija.Med Krasom in morjem bo zaživelo osem koncertov ob klavirju. Jutrišnji večer bo ob 19.30 na doku Beach cluba uvedel koncert Nuance s Saro Bradaschia in Marcom Ballabenom, ob 21.30 bo na Trgu Tivoli klasično-jazz klavirski koncert Rhapsody Beyond Blue z Giovannijem Paolom Favalejem, ob 22. uri pa ravno tam še Dal mare alle Stelle s klavirskim nastopom Giovannija Renza. V soboto bosta na doku Beach cluba ob 19. uri nastopila Clara Di Giusto (violončelo) in Gabriele D’Alonzo (klavir in synth) s koncertom The Secret Language of Tones. Ob 21.30 bosta na Trgu Tivoli ob klavirju Igorja Longhija zaplesali v zraku Ilaria Del Negro in Giulia Sacchi na dogodku Aria. Večer bo ob 22.30 ob bazenu pri Beach clubu sklenil koncert Summertime Jazz z dvojico pianistov Giovannijem Renzom in Giovannijem Paolom Favalejem. Nedeljski večer bo ob 19.30 uvedel klavirski koncert Legacy Andree Tonolija na doku Beach cluba, ob 21.30 pa bo Luca Pastorini Varini na Trgu Tivoli pričaral Essential oz. neoklasičen koncert za klavir. Degustacije vina in oljaVsak večer med 20.30 in 21.30 bo v Azur Lounge Baru v Portopiccolu degustacija, ki jo organizira Contime Tasting Room. Kot je povedala Elena Parovel, bodo interesenti lahko okusili krajevne odličnosti - po dve vini, dve olji in lokalne sire (25 evrov na osebo). Devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec je pozdravil nov festival, ki bogati kulturno in turistično ponudbo ter bo prispeval k promociji občine.Program koncertov s povezavami za rezervacije najdete na straneh www.feelrouge.org in www.eventbrite.com.