Poslušalce bodo popeljali v barok

Koncert, ki bo poslušalce popeljal v vzdušje knežjih dvorov, aristokratskih salonov in gledališč 18. stoletja. Takšno glasbeno doživetje bo na sporedu drevi ob 21. uri v parku Muzeja Winckelmann pri Sv. Justu, in sicer v okviru poletnega festivala Trieste Estate. Tržaški baročni orkester bo predstavil svoje glasbeno popotovanje z izvirnimi baročnimi glasbili oziroma njihovimi zgodovinskimi kopijami, uglašenimi na 415 Hz.

Melodije baročne prečne flavte, baročne violine in baročne mandoline se prepletajo v živahnem in prefinjenem dialogu, ki ga nosita baročni violončelo in čembalo, zvočno pa ga bogatita lutnja in teorba. Od intimnih triosonat do bleščečih plesnih suit, od sugestivnih groundov do virtuoznih koncertnih skladb - program združuje dela Byrda, Telemanna, Vivaldija, Purcella in Hasseja (v izvedbi Silvie Marinković, Marte Shore, Giulia Chiandettija, Štefana Baka in Paola Biancuzzija) ter poslušalcem ponuja intenzivno in doživeto glasbeno izkušnjo, v kateri vsaka nota pripoveduje zgodbo o čustvih, strasteh in lepoti.

Tržaški baročni orkester, ustanovljen leta 2022 z namenom spodbujanja zgodovinsko utemeljene izvajalske prakse baročne glasbe ter oživljanja zgodovinskih prizorišč, združuje slovenske in italijanske poklicne glasbenike, ki so dejavni kot koncertanti in pedagogi. V nekaj letih se je uveljavil kot ena najdejavnejših zasedb na regionalni glasbeni sceni ter nastopil na uglednih prireditvah, kot so Trieste Estate, koncertni cikel Koncertnega društva na Miramarskem gradu, gledališče Rossetti, dvorana Luttazzi ter na številnih koncertih v Furlaniji - Julijski krajini in Sloveniji. Posebno pozornost namenja tudi obujanju manj znanih zgodovinskih prizorišč in starih cerkvic. Ob koncertni dejavnosti ansambel redno nastopa tudi v bolnišnicah in domovih za starejše ter tako potrjuje svojo zavezanost širjenju glasbene kulture in njenega družbenega poslanstva.