Na Kitajskem bodo predvajali slovenske filme

Na Kitajskem bo od 28. oktobra do 4. novembra potekala prva retrospektiva slovenskih filmov, ki so nastali med letoma 1956 in 2020. Na ogled bo šest celovečercev, vsi bodo podnaslovljeni v kitajščino in angleščino. Retrospektivo bodo odprli v filmskem arhivu v Pekingu, kasneje pa jih bodo predvajali tudi v drugih večjih kitajskih mestih. Odprli jo bodo v četrtek ob 19. uri z digitalizirano in restavrirano različico filma Dolina miru Franceta Štiglica iz leta 1956, ki so ga leta 2016 predstavili v programu klasik mednarodnega filmskega festivala v Cannesu ter zatem predvajali na številnih festivalih in kinotekah po vsem svetu.

Kot so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC), bodo slavnostni govorniki na odprtju direktorica kitajskega filmskega arhiva Sun Xianghui, slovenska veleposlanica na Kitajskem Alenka Suhadolnik, profesor pekinške filmske akademije Wang Yao in direktorica SFC Nataša Bučar, ki bo zbrane nagovorila preko videa. SFC je retrospektivo pripravil skupaj z veleposlaništvom RS na Kitajskem in Kitajskim filmskim arhivom.