Marsikje v FJK se je pojavila megla

Marsikje v FJK se je ponoči in zjutraj pojavila megla, ki je ponekod ovirala promet, med drugim tudi na Tržaškem in Goriškem. V nekaterih predelih Trsta so sicer sončni žarki prebili vlažno plast prizemnega zraka, ki je zaobjel zlasti najnižje sloje, do nadmorske višine kakih 200 metrov. Tako je, denimo, na Katinari davi sijalo sonce, drugod, denimo v Boljuncu pa je bilo zelo vlažno in megleno. Megla v pasovih s krajevnimi razjasnitvami je bila prisotna tudi v tržaškem mestnem središču. Na Kraški planoti je bilo povečini sončno. V Zgoniku je tako meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa ob 9. uri namerila 11,2 stopinje Celzija, v meglenem Trstu pa ob isti uri 7,7 stopinje Celzija.

Gre za posledice temperaturnega obrata ob zadrževanju zelo toplega zraka v višinah in posledične velike stanovitnosti ozračja.

Na Krasu je že zjutraj zapihala šibka burjica, ki se bo v prihodnjih urah predvidoma razširila tudi na ostale predele. Po vsej verjetnosti bo vsaj delno odpihala stran najbolj vlažen prizemni zrak, pri čemer bodo razjasnitve vse verjetnejše in pogosteše. Čez dan bo prevladovalo sončno vreme z občasno krajevno spremenljivostjo zaradi vlage.

Stanovitno vreme se bo nadaljevalo tudi v soboto in nedeljo. Povečini bo sončno z morebitno občasno krajevno spremenljivostjo zaradi vlage. Zlasti čez dan bo za ta čas toplo.