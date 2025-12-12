VREME
Vlaki v glavnem ne vozijo, na več slovenskih šolah odpadel pouk

Vsedržavna stavka, ki jo je sindikat CGIL oklical proti osnutku proračuna vlade Giorgie Meloni za prihodnje leto, se je dotaknila tudi Trsta

    Na tržaški železniški postaji je davi odpadla glavnina povezav (FOTODAMJ@N)
Vsedržavna stavka, ki jo je sindikat CGIL oklical proti osnutku proračuna vlade Giorgie Meloni za prihodnje leto, se je danes dotaknila tudi Trsta. Delovanje je v več sektorjih omejeno ali ustavljeno. Podjetji Trieste trasporti in AcegasApsAmga sta že v preteklih dneh opozarjala, da bodo zagotovljene le osnovne storitve. Na raznih slovenskih šolah je odpadel pouk, omejeno delovanje pa je opaziti tudi pri nekaterih zdravstvenih storitvah. Odpadla je glavnina železniških povezav, promet na tržaški železniški postaji je skoraj v celoti ustavljen.

