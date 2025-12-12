S prikolico bodo reševali življenja v velikih nesrečah

Reševalna ekipa službe 118 zdravstvenega podjetja Asugi ima novo opremljeno prikolico za posredovanje v večjih naravnih in drugih nesrečah. Pristojni seveda upajo, da je ne bodo uporabljali, toda »bolje je preprečiti, kot zdraviti,« je včeraj na predaji na Velikem trgu dejal tržaški župan Roberto Dipiazza. Alberto Peratoner, odgovorni za službo za nujno medicinsko pomoč 118, je poudaril, da gre za pomembno investicijo, ki bo v nujnih primerih omogočala reševanje življenj.

Prvo tovrstno vozilo v Evropi, vredno 40 tisoč evrov, je za podjetje izdelala družba Belletti Group, ki je vabilo k sodelovanju sprejela kot izziv. V njem imajo reševalci na razpolago manjšo poljsko bolnišnico z napihljivim šotorom in osmimi ležišči, napredno medicinsko postajo z jeklenkami s kisikom, nosili, zaščitno opremo za reševalce in ponesrečence v primeru kemičnih ali jedrskih napadov, razlitja nevarnih snovi, strupenih plinov in podobnih nesreč.