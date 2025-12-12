Maximilian Ban se je izkazal na prestižnem turnirju Ludec Cup

Med 6. in 8. decembrom je v Porcariju pri Lucci potekal prestižni turnir Ludec Cup. Na njem je nastopilo 96 najboljših košarkarjev starostne skupine U15 (letnik 2011) iz cele Italije. Med njimi je bil tudi obetavni Jadranov košarkar Maximilian Ban, ki je bil eden izmed štirih predstavnikov Furlanije - Julijske krajine. Ob Banu so bili na turnir vpoklicani še Samuele Agosto (APU Udine), Giulio Crini (Azzurra RDR) in Luca Mastromarino (Pallacanestro Trieste). Štirinajstletni Ban v letošnji sezoni igra z Jadranom ZKB v prvenstvih U15 in U17 gold, v obeh je med nosilci ekipe.

Košarkarji so bili razvrščeni v osem ekip, ki so bile v prvem delu razdeljene v dve skupini, nato pa so odigrale še tekme za končno razvrstitev. Ban je bil vključen v ekipo Slam Dunk, ki jo je vodil trener Dimitri Patella iz Apulije. Na uvodni tekmi, ki jo je Banova ekipa po podaljšku izgubila proti moštvu Rebound (77:79) se Ban ni vpisal med strelce, je pa na igrišču prebil skoraj 12 minut.

Na drugi tekmi, na kateri je Slam Dunk s 103:85 premagal Step Back, je Jadranov košarkar pokazal lep napredek in v 16 minutah dosegel 6 točk, tem pa dodal še dva skoka, dve asistenci ter po eno pridobljeno žogo in blokado. Še bolje je zaigral na tretji tekmi, na kateri je sicer Slam Dunk s 76:111 klonil proti ekipi Zone Press. Ban je imel najvišjo minutažo v svoji ekipi (dobrih 20 minut) in v statistiko vpisal 11 točk, dve pridobljeni žogi ter po en skok in blokado. Banova ekipa Slam Dunk je za konec odigrala še tekmo za 5. mesto, po izenačenem boju in podaljšku je moštvo Pick’n Roll slavilo z 91:89. Ban je v 19 minutah dosegel 8 točk, tem pa je dodal še tri skoke ter po eno pridobljeno žogo in blokado.