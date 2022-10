V Ukvah v občini Naborjet-Ovčja vas sta danes na kolesarski progi Alpe Adria trčila dva kolesarja, oba tuja državljana. Na kraj so prispeli reševalci deželne službe za nujno pomoč Sores, ki so jima nudili prvo pomoč. Z reševalnim vozilom so ju nato prepeljali v tolmeško bolnišnico, kjer so ju sprejeli z rumeno triažno kodo. Utrpela sta poškodbe v zgornjem delu telesa, njuno zdravstveno stanje ni zaskrbljujoče.