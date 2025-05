Na Kredarici se začenja celovita prenova Podnebnega observatorija

Na Kredarici, kjer ARSO že več kot 70 let spremlja vreme in podnebje, se začenja celovita prenova Podnebnega observatorija – enega najpomembnejših v Sloveniji. Začetek prenove so danes obeležili s položitvijo temeljnega kamna.

Ne gre le za tehnično nadgradnjo, piše Arso na družbenih omrežjih, ampak za odločilen korak k boljši pripravi na izzive podnebnih sprememb. V sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje bodo poskrbeli, da bo visokogorsko opazovanje še natančnejše in zanesljivejše.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo in Ministrstvo za obrambo sta podpisala sporazum ki poleg izvajanja meteoroloških in lavinskih opazovanj in meritev določa, da bo ARSO v okviru projekta SOVIR prenovil prostore na Kredarici, Slovenska vojska pa bo zagotovila helikopterske prevoze oseb in materiala.

Obnovljen observatorij bo omogočil boljše razumevanje dogajanja v občutljivem gorskem okolju in pomagal pri zaščiti ljudi, narave in infrastrukture. Poleg tega ARSO s projektom SOVIR odpira dostop do ogromne količine ažurnih vremenskih in hidroloških podatkov, ki bodo koristili znanosti, gospodarstvu in vsakemu posamezniku.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Projekt je vreden skoraj 29 milijonov evrov – od tega dobrih 21 milijona evrov krije iz namenskih sredstev EU, dobrih 3,7 milijona evrov je nacionalnega prispevka, dobre 4 milijone pa financirata Sklad za podnebne spremembe in Agencija za okolje iz lastnih sredstev.