Na Kreti se je danes treslo

Grški otok Kreta je danes stresel močan potres z magnitudo 6,4. Prebivalci mesta Iraklion in številnih drugih krajev so ob tresenju tal panično bežali na ulice. Poročil o morebitnih žrtvah za zdaj ni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Žarišče potresa je bilo približno 20 kilometrov vzhodno od otoka in približno osem kilometrov pod morskim dnom, je sporočil grški inštitut za geodinamiko.

Po navedbah tamkajšnjih prebivalcev, ki so objavili posnetke potresa na družbenih omrežjih, so se tla tresla vsaj 29 sekund.