Na letalu okuženih 15 potnikov in oba pilota

Na letalu hrvaškega prevoznika Croatia Airlines, ki je 2. maja iz Frankfurta priletelo v Zagreb, se je s covidom-19 okužilo 15 potnikov in oba pilota. Povečini je šlo za hrvaške delavce, ki so se vračali iz tujine. Med okuženimi sta bila tudi španski državljan in hrvaška soproga, ki sta bila zadnja okužena z novim koronavirusom v Istri.

Hrvaški dnevnik Jutranji list je razkril, da na letalu ni bilo le 74 potnikov, kot je bilo prvotno najavljeno, pač pa 110 potnikov in 5 članov posadke. Zdravstvene oblasti so uspele izslediti okužene in njihove kontakte, vsi so zdaj v karanteni. Novo žarišče covida-19 so tako, kot kaže, uspeli omejiti. Ne skrivajo pa zaskrbljenosti pred morebitnimi »povratnimi« okužbami.