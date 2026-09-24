Na Mangartu mu je kamen odsekal prst

Avstrijski državljan, doma na Koroškem, se je nad Belopeškimi jezeri vzpenjal proti Mangartu, ko ga je malo pod vrhom gore zasulo padajoče kamenje. Eden od kamnov mu je odsekal prst, da je moral ponesrečenec, letnik 1978, poklicati na pomoč gorsko reševalno službo.

Gorski reševalci so nekaj po 13. uri krenili iz Rablja, na pomoč so prihiteli tudi finančni policisti, izurjeni za reševanje v gorah. Zdravnik in reševalec sta se do ponesrečenca, ki je čakal kakih 20 metrov nižje, spustila z vitlom. Na kraju sta ga stabilizirala in ga z vitlom potegnila v helikopter. Moškega so odpeljali do kraja Alpe del Lago pri zgornjem Belopeškem jezeru. Moški se je od tam sam vrnil nazaj domov v Avstrijo.