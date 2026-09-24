Povprečna cena dizla v državah EU 2,23 evra za liter

Povprečna cena dizelskega goriva na bencinskih črpalkah po vsej EU je ta teden dosegla rekordno raven 2,23 evra za liter, kaže analiza podatkov držav članic, ki jo je danes objavila Evropska komisija. Najvišje cene dizla so trenutno na Danskem, Finskem in Nizozemskem, kjer cena presega mejo 2,5 evra za liter. Cene v Sloveniji so pod povprečjem EU.

Kot tedenske podatke Evropske komisije povzema francoska tiskovna agencija AFP, rekordne cene dizelskega goriva trenutno beleži 19 držav EU.Med državami, ki so dosegle nove rekorde, so Nizozemska, kjer se je cena za liter dizelskega goriva povzpela na 2,58 evra, ter Danska in Finska, kjer cena znaša 2,56 evra za liter. Sledi Nemčija s ceno 2,46 evra za liter. V Belgiji in Franciji se cena za liter dizla giblje blizu 2,40 evra, blizu 2,30 evra za liter pa v Italiji in Litvi.

Zvišanje cen so zabeležili tudi v Španiji in na Švedskem, a te ostajajo pod najvišjimi vrednostmi, doseženimi leta 2022 po začetku ruske invazije na Ukrajino.Regulirane cene naftnih derivatov so se na začetku tedna zvišale tudi v Sloveniji. Dizel se je povzpel čez dva evra, podražil se je za 2,1 centa na prav tako rekordnih 2,012 evra za liter, kar pa je torej pod povprečjem EU.

Do novega rekorda prihaja v času, ko zaradi vojn na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini prihaja do omejitev pri dobavi surove nafte in motenj v delovanju rafinerij, kar povzroča skokovit dvig cen naftnih derivatov po vsem svetu. Podatke o cenah naftnih derivatov Evropski komisiji tedensko posredujejo nacionalni organi in praviloma odražajo cene na bencinskih servisih iz začetku tega tedna.