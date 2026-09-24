Po letu dni je vrata zaprla še Super Osmica

Najprej kavarna EPIC, zdaj še Super Osmica. Bistro, ki naj bi bil ena osrednjih točk Evropske prestolnice kulture na Trgu Evrope, je po letu dni zaprl vrata. Družba Pigmalion je šla v stečaj, na mestni občini pa si prizadevajo razvezati pogodbo in poiskati novega najemnika. Stavbo nekdanje službe Slovenskih železnic SVTK je novogoriška občina kupila v paketu z razkladišči in zdravstveno postajo, da bi tik ob Trgu Evrope z lokalno enogastronomijo in kulturnimi dogodki ustvarila eno od osrednjih točk (EPK). Za prenovo, ki se je nekoliko zavlekla, je plačala okrogel milijon evrov.

Zamuda pri prenovi je bila zoprna, a pravi glavobol je povzročilo iskanje najemnika. Od januarja lani, ko so objavili prvi razpis, so se zvrstili trije, a so vsi končali brez uspeha. Šele junija je občini uspelo lokal oddati. Najemnik je postalo podjetje Pigmalion s sedežem v Ljubljani, ki se je edino prijavilo na zadnji razpis. Izziva s Super Osmico so se lotili Vanja Fon, Goran Pribić in Kris Planišček, »povezani z vizijo, da ustvarimo prostor z dušo, odprt za ljudi, ideje in okusno prihodnost.« Projekt je vodil kuharski mojster Vanja Fon z mednarodnimi izkušnjami, po rodu Novogoričan.

Prvim gostom so postregli konec julija lani, slovesnost ob uradna otvoritvi je bila 28. avgusta. Otvoritev je bila bogata, udeležba je bila množična, med drugimi sta se prišla tudi vodja predstavništva EU Jerneja Jug Jerše in minister za kohezijo Aleksander Jevšek. Super Osmica je v letu, ko je bila Nova Gorica Evropska prestolnica kulture in so turisti in ostali obiskovalci bolj množično kot sicer prihajali v mesto in na Trg Evrope, okrepila ponudbo, v toplejših obdobjih se je tam zvrstilo tudi več dogodkov.

Napovedi, da bo Super Osmica dolgoročno »vnesla novo življenje na območje Trga Evrope«, so vlivale optimizem, konec letošnjega avgusta pa je sledil hladen tuš. Lokal je zaprt, na njem ni ne urnika ne drugega obvestila. Družba Pigmalion d.o.o., ki je imela lokal v najemu, je namreč od 26. avgusta v stečajnem postopku. O tem, kje in zakaj se je zalomilo, nismo dobili pojasnila, saj nismo še uspeli priklicati Vanje Fona.

Na novogoriški občini so nam potrdili, da so bili o tem seznanjeni. Da se obeta neugoden scenarij, se je pokazalo že prej. »Ko smo dobili informacijo, da Super Osmice po poletnih dopustih ne bodo odprli, smo se povezali z direktorico podjetja Pigmalion, da bi se dogovorili o razvezi najemne pogodbe in primopredaji lokala. Upali smo, da bi do 30. avgusta vse izpeljali in bi lahko že iskali novega najemnika, a nas je prehitel sklep sodišča o stečaju,« je potrdil novogoriški župan Samo Turel.

Stečajni upravitelj je Miha Goriup, ki odloča o nadaljnjih korakih. »S stečajnim upraviteljem smo nemudoma stopili v stik, zdaj usklajujemo postopek razveze pogodbe,« pojasnjuje Turel. V pisarni Mihe Goriupa so nam včeraj to potrdili in dodali, da si tudi oni želijo želijo čim prejšnjega dogovora z občino. V kolikšnem času bi lahko razdrli pogodbo in izvedli primopredajo prostorov, pa je odvisno tudi od zakonskih zahtev, povezanih s stečajnim postopkom. »Cilj občine je, da se to zgodi čim prej. Nato bi objavili namero za ponovno oddajo. Prostore smo dali znova oceniti, obenem že raziskujemo interes potencialnih najemnikov. Zaznali smo kar nekaj interesa, upamo, da se bo kdo tudi prijavil,« pravi Turel. Namero bi objavili v začetku oktobra, če bi šlo po sreči, bi konec oktobra imeli novega najemnika.

Mitja Marussig, Primorske novice