Zbrali podpise za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije

V sindikalnih centralah so zbrali potrebnih 40.000 podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Do srede do 17. ure so zbrali 40.960 podpisov. Te bodo zbirali še naprej, do 5. oktobra. Nato bo na vrsti DZ, ki bo moral referendum razpisati. »V treh tednih ali 12 dni pred rokom smo dosegli točko, ko bomo državljani in državljanke lahko prakticirali neposredno demokracijo. Ta je dobra za Slovenijo, saj predstavlja vrhunec demokratičnih principov v vsaki državi,« je danes na novinarski konferenci v Ljubljani dejal predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) Branimir Štrukelj.

Zdaj je pred njimi najtežja naloga, to je prepričati večino, da je interventni zakon škodljiv za skupnost, da pomeni začetek razkroja socialne države, opuščanje solidarnosti in vrednot, ki Slovenijo po blagostanju postavljajo med države, v katerih največja večina živi spodobno, je nadaljeval. Treba je ostati na tej poti, saj je Slovenija po ustavi socialna država, je pristavil. Kot je napovedal Štrukelj, bodo referendumsko kampanjo pripravili skrbno in odgovorno. »Še naprej bomo argumentirali svoja prepričanja. Tudi če bodo zagovorniki diskreditirali in manipulirali, ne bomo vračali s polivanjem gnojnice, ne bomo se zatekali v tako absurdne trditve, kot je tista, da smo sindikati proti razvoju, da smo proti cenejši hrani, da smo za ohranitev in podaljševanje čakalnih vrst v zdravstvu ter druge 'nebuloze' ...« je navedel.

Interventni zakon so še pred vzpostavitvijo nove vlade pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice. V DZ je bil sprejet 11. maja, glasove zanj pa so prispevali tudi v SDS.