Na Mangartu reševali slovenska planinca

Gorski reševalci z Rablja, reševalci finančne policije in helikopter so danes ob 14.30 posredovali na Mangartu, kjer sta se na nadmorski višini 2450 metrov znašla v težavah slovenska planinca, stara okrog 60 let. Ob povratku z vrha sta prišla na nevarno ledeno območje, od koder nista mogla naprej, ker nista imela zimske opreme, vsakršen zdrs pa bi lahko jima bil usoden. Zato sta poklicala na pomoč. Reševalci so ju z vrvjo potegnili na helikopter in prepeljali na varno. Bila sta na srečo nepoškodovana.