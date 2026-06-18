V Logu pod Mangartom že tretji dan iščejo slovaškega kolesarja

V soboto ob sedmih zvečer se je zadnjič oglasil svojcem in povedal, da v bližini Loga pod Mangrtom išče prenočišče. Ker ga od takrat niso mogli več priklicati, so v torek zjutraj prijavili njegovo izginotje. Ena od baznih postaj je telefon zadnjič zaznala v noči na nedeljo, svojci pa so v torek posredovali njegovo zadnjo točko. V okolici Loga je včeraj že drugi dan potekala iskalna akcija za 43-letnim Miroslavom Hutiro.

V torek zjutraj so na novogoriški OKC prek slovaške ambasade prejeli sporočilo, da svojci od sobote pogrešajo 43-letnega Miroslava Hutira, ki se je v Posočje pripeljal s kolesom iz Italije. Na novogoriški policijski upravi so najprej preverili vse informacije in ugotovili, da se je Slovak minuli petek pripeljal s kolesom iz kraja Fauglis pri Gonarsu do Gorice. Tam je prestopil mejo in se prek Čepovana s kolesom pripeljal na Tolminsko. V Tolminu ali okolici je očitno prespal in se v soboto z rumenim gorskim kolesom znamke kellys odpravil višje v Posočje, poročajo Primorske novice.

Po njegovi kolesarski aplikaciji je več ur kolesaril in se skozi Bovec počasi pripeljal v Log pod Mangrtom. V soboto ob sedmih zvečer je svojcem na Slovaško poslal sporočilo, da v okolici Loga išče prenočišče. Po poslanem sporočilu njegov telefon ni bil več dosegljiv. Svojci naj bi ga poskušali priklicati še v nedeljo in ponedeljek, nato pa očitno na Slovaškem prijavili njegovo izginotje.

Nekaj ur po prijavi so v torek dopoldne bovški policisti takoj sprožili iskalno akcijo v okolici Loga pod Managrtom. V torek je poleg policistov Slovaka iskalo še 18 gasilcev in Bovca in Loga ter bovški gorski reševalci, skupno 35 ljudi. Osredotočili so se na območje, na katerem je ena od baznih postaj v okolici Loga v nedeljo pol ure po polnoči zadnjič zaznala njegov telefon. V torek so v iskanje vključili tudi posadko s policijskim helikopterjem, gasilci pa so območje prečesavali še z dronom.

Sodelujoči so pregledali turistične in planinske poti v okolici Loga pod Mangartom, območje doline Loške Koritnice in Možnice, okolico vasi Strmec, cesto na Mangart vse do Mangartskega sedla ter številne druge pešpoti na širšem območju. Kljub obsežnim aktivnostim pogrešanega slovaškega državljana do sedmih zvečer, ko so prekinili iskanje, niso našli.