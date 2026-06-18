Goljufi brezvestno varajo tudi najbolj ranljive osebe

Goljufi, ki izkoriščajo zaupanje občanov, da bi jih okradli, so v tem obdobju zelo dejavni. V torek so v Trstu poskusili prevarati najmanj dve osebi, v enem primeru so bili uspešni. Koprska policijska uprava pa medtem poroča o številnih primerih spletnih goljufij, pri katerih so žrtve izgubile tudi po več tisoč evrov.

V torek so se goljufi dvakrat pojavili na širšem območju okrog Svetega Ivana v Trstu. V Ulici Verga so z običajno tehniko lažnega karabinjerja najprej po telefonu in nato v živo pred vrati stanovanja nagovorili žensko, ki pa je ugotovila, da pred sabo nima pravega karabinjerja. Ni ga spustila v hišo, primer je prijavila policiji. Popoldne pa je bila enaka zvijača uspešna v Ulici Lucio Vero, kjer je priletna in slepa stanovalka povabila v hišo neznanca, lažnega karabinjerja. Izročila naj bi mu nakit za več deset tisoč evrov, poroča portal TriestePrima. Dogodek potrjuje, da tovrstni kriminalci povsem brezvestno varajo tudi najbolj ranljive osebe.

Izpraznili so jim račune

Sežanski policisti pa so prejeli prijavo spletne goljufije. Občan si je namestil aplikacijo po navodilu neznanca, preko te so mu ukradli večjo vsoto denarja z računov. Tudi na piranski policijski postaji so prejeli prijavo spletne goljufije s področja investiranja. Neznanci so oškodovancu namestili aplikacijo in zatem pobrali denar z računa.

Koprska policijska uprava poroča še o tretji spletni goljufiji, katere žrtev je prejela elektronsko sporočilo, v katerem so jo pozvali k posodobitvi bančne strani (šlo je za lažno elektronsko sporočilo oziroma phishing). S storitvijo se je oškodovanec strinjal, sledil je navodilom in kliknil na povezavo, kjer je vtipkal uporabniško ime in geslo za dostop do spletne banke. Po vsem tem je neznani storilec izpraznil račun, pobral je več deset tisoč evrov. Zadevo kriminalisti obravnavajo kot napad na informacijski sistem.