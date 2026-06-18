Donacija za natančnejšo diagnostiko raka dojke in melanomov

Dobrodelnost je znova dobila zelo konkretno obliko. Društvo dinAMICI je z donacijo v vrednosti približno 40.000 evrov katinarski bolnišnici omogočilo nakup sodobne sonde za odkrivanje varovalne bezgavke. Gre za pomembno pridobitev za bolnike z rakom dojke in melanomom, saj bo prispevala k natančnejši diagnostiki, bolj usmerjenim posegom in hitrejši obravnavi pacientov.

Naprava, kupljena z izkupičkom dobrodelne akcije Rožnati oktober- poskrbi zase, je namenjena oddelku za nuklearno medicino katinarske bolnišnice, ki ga vodi Franca Dore. Nova sonda bo zdravstvenemu osebju omogočila še učinkovitejše odkrivanje varovalne bezgavke ter neotipljivih sprememb dojk, kar je ključnega pomena pri načrtovanju kirurškega zdravljenja. Kot je na včerajšnji predaji aparature pojasnila Dore, je odstranitev varovalne bezgavke pri bolnikih z malignim melanomom sodoben diagnostični postopek, pri katerem lahko zdravniki na podlagi ene same odstranjene bezgavke ocenijo, ali je bolezen prizadela tudi druge bezgavke v istem področju. Takšen pristop omogoča natančno določanje obsega bolezni, hkrati pa zmanjšuje potrebo po obsežnejših kirurških posegih in s tem tveganje za zaplete zaradi neželene posledice zdravljenja.