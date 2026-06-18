Najvišje dnevne temperature danes že krepko čez 30 stopinj Celzija

Naše kraje je z okrepitvijo anticiklona dosegel vroč subtropski zrak, ponekod se že začenja vročinski val. Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu je na višini 1500 metrov v prostem ozračju opolnoči namerila natanko 18 stopinj Celzija, kar je kakih pet do šest stopinj Celzija več od dolgoletnega povprečja. Ozračje pa se bo v prihodnjih dneh še nekoliko segrelo.

Današnje najvišje temperature bodo danes zlasti na Goriškem in ponekod na Kraški planoti že krepko čez 30 stopinj Celzija, v Trstu ob morju pa bo bo nekaj stopinj Celzija manj. Včeraj je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje iz FJK na Goriškem namerila najvišjo dnevno temperaturo okrog 30 stopinj Celzija, v Trstu ob morju pa 26,7 stopinje Celzija.

Toplejše bodo tudi noči, pri čemer je zlasti na Tržaškem že danes ali jutri pričakovati začetek vročinskega vala, pri čemer velja spomniti, da o vročinskem valu na območju z omiljenim sredozemskim podnebjem, se pravi, da na Primorskem in v nižinskih ter obmorskih predelih FJK, govorimo, ko je tri dni povprečna temperatura nad 25 stopinjami Celzija. Včerajšnja 24-urna povprečna temperatura je za primerjavo na Tržaškem bila 23,7 stopinje Celzija, na goriškem letališču pa 23,6 stopinje Celzija.

Danes bo sončno. V gorah bodo v popoldanskih urah lahko nastale krajevne plohe ali nevihte. Iz dneva v dan bo topleje.