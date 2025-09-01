Na Mangartu umrl 40-letni padalec

Na Mangartu na Bovškem se je predvčerajšnjim smrtno ponesrečil 40-letni brazilski padalec. Moški je nameraval izvesti skok s padalom wingsuit z Mangarta proti dogovorjenemu mestu pristanka v Loški Koritnici, a je med letom zadel vrh gore in se odbil na travnato pobočje, poročajo Primorske novice. Iskalna akcija je vključevala helikopter Letalske policije in gorske reševalce GRS Bovec. Padalca so našli mrtvega, padalo ni bilo odprto. Policija tuje krivde ne izključuje in bo o ugotovitvah obvestila tožilstvo.