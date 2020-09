Na Mangartu v zimskih razmerah reševali 27-letno planinko

Včeraj popoldne okrog 17. ure je 27-letno nemško planinko malo pod vrhom Mangarta na višini 2600 metrov presenetilo močno sneženje in je obtičala v mrazu in snegu. Sprožila je alarm. Na pot so se ob slabem vremenu, dežju in snegu, odpravili reševalci gorskih reševalnih služb s slovenske in italijanske strani meje. Kočo na Mangartu so dosegli s terenskimi vozili, pot so nato nadaljevali peš. Pozicijo planinke so ugotovili preko fotografij, ki jih je malo prej objavila na družbenih omrežjih.

Prvi reševalci so jo dosegli ob 20.45. Ugotovili so, da je močno podhlajena. Slekli so ji obleke in jo zavili v spalno vrečo, v katero so namestili posebne naprave za gretje. Ob 21.30 je prispela še druga skupina reševalcev. Planinko so nato naložili na nosilo in začeli pot navzdol. Po zapletenem in težavnem spustu se je reševalna akcija ob 5. uri zjutraj vendarle srečno zaključila. Slovenski reševalci so planinko prepeljali v tolminsko bolnišnico, kjer se zdravi zaradi podhlajenosti.