Na Marmoladi nadaljujejo z iskanjem pogrešanih

Reševalci danes nadaljujejo z iskanjem trinajstih pogrešanih v nedeljski nesreči na Marmoladi. Del ledenika se je odlomil in sprožil plaz, ki je zahteval najmanj sedem življenj. Osem ljudi je bilo poškodovanih. Med njimi sta 67-letni Nemec in 58-letna Nemka, ki sta še vedno v težkem stanju.

Iskanje, ki so ga včeraj zaradi neugodnih vremenskih razmer morali prekiniti, zaradi nestabilnosti območja nadaljujejo s helikopterji in droni, čeprav je le malo upanja, da je kdo od 13 pogrešanih preživel. Reševalci so namreč sporočili, da zaradi nevarnosti dodatnega lomljenja ledenika iskalno in reševalno akcijo izvajajo samo s preleti helikopterjev in brezpilotnih letalnikov s termičnimi kamerami nad krajem nesreče.

Do sinočnjih ur so svojci prepoznali le dve od sedmih trupel. Prepoznavanje je zelo težavno in kruto, so sporočili reševalci, saj gre v večini primerov le za človeške ostanke ali za hudo poškodovana trupla. Na mestu je ekipa psihologov, ki nudi pomoč svojcem, za pomoč pa je zaprosilo tudi več reševalcev. Povedali so, da so prisostvovali zelo hudim prizorom, kakršnih ne bi nikoli pričakovali.

Več plezalcev se je medtem danes odločilo za obisk Marmolade, in to kljub prepovedi, ki so jo zaradi velike nevarnosti novih plazov odredile tamkajšnje oblasti, poročajo tamkajšnji mediji.