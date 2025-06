Na maturi tudi o umetni inteligenci, fašizmu in drugačnosti

120 maturantov na Tržaškem in 64 na Goriškem se je danes soočilo s prvo pisno nalogo zaključnega državnega izpira, tako imenovane mature. Kandidati so izbirali med tremi tipologijami naslovov. Pri tipologiji A (analiza in interpretacija slovenskega literarnega besedila) so lahko dijaki izbirali med analizo poezije Vlahi Josipa Murna, pri čemer so se morali razpisati o obdobju moderne. Potem pa je bil tukaj še odlomek iz Dogodka v mestu Gogi, dramskega besedila Slavka Gruma.

Prvi naslov tipologije B (analiza in tvorba razpravljalnega besedila) je obravnaval fašizem, pri čemer je bil iztočnica za pisanje zapis o fašističnem režimu, ki ga je zgodovinarka Marta Verginella objavila v Primorskem dnevniku oktobra 2022. V nalogi B2 so morali dijaki razmišljati o militarizaciji EU, za izhodišče so se sklicevali na tekst Bogomirja Kovača v reviji Mladina. Tretji naslov tega sklopa pa je obravnaval razvoj umetne inteligence

Tretji sklop naslovov (kritično-pojasnjevalno-razpravljalno razmišljanje o aktualni temi) pa je postregel z naslovom o toleranci oziroma sprejemanju drugačnosti in naslovu o umetniškem ustvarjanju slikarju Toneta Kralja in njegovih poslikavah primorskih cerkva.