Na maturo brez zaščitne maske

Na maturi ne bo obvezno nošenje zaščitne maske. Odločitev sta – po številnih pozivih v zadnjih dneh – danes, 13. junija, sprejela zdravstveni in šolski minister Roberto Speranza in Patrizio Bianchi. Maska torej ne bo več obvezna, njeno uporabo tako ministra kot številni znanstveniki še vedno priporočajo. Tovrsten ukrep velja tudi za malo maturo, a ker bo stopil v veljavo šele z uredbo, ki naj bi jo vlada sprejela v sredo, 15. junija, bodo morali mali maturantje, ki v teh dneh začenjajo izpitne preizkušnje, do objave uredbe v uradnem listu nositi zaščitno masko.