Na mejnem prehodu Plovanija bodo praznovali

Ob vstopu Hrvaške v schengensko območje bo jutri na mejnem prehodu Obrežje/Bregana potekalo trilateralno srečanje Republike Slovenije, Republike Hrvaške in Evropske komisije pod vodstvom gostitelja, predsednika hrvaške vlade Andreja Plenkovića, slovenske predsednice Nataše Pirc Musar in predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen.

Manj protokolarno in najbrž bolj doživeto bo slavje, ki ga pripravljajo na mejnem prehodu Plovanija (čez mejo pri Sečovljah), kjer je od 22. ure dalje predviden glasbeni program, opolnoči pa bo potekal slavnostni dvih zapornice. Na dogodek še posebej vabi Forum Tomizza, ki več kot dve desetletji širi misel in vizijo pisatelja Fulvia Tomizze o tem, da nam je v čezmejnem prostoru sodelovanje in sobivanje preprosto dano in usojeno.

Irena Urbič, kulturna delavka in ena od vodij mednarodnih obmejnih srečanj foruma je za naš dnevnik tako zapisala: »Po Istri so se skozi zgodovino sprehajali številni gospodarji, ki so si jo delili, podrejali, po njej količili bolj ali manj nepravične meje. Istra je zato razvila svojevrstno odpornost: iz vseh teh množičnih preseljevanj ter nacionalnih trkov in objemov se je preprosto naučila sobivanja in uspela (p)ostati evropska regija, kjer večkulturnost in zavedanje o drugem/drugačnem ni le zapovedana politično korektna fraza, temveč vsakdanja, preživetvena praksa.

Meja med Hrvaško in Slovenijo je globoko zarezala v življenje istrskega človeka. Posebej je prizadela italijansko skupnost, tako imenovano manjšino, ki se je znašla ločena, razdeljena med dve državi, v dveh različnih političnih stvarnostih.

Mladima nacionalnima državama, ki sta vzniknili na pogorišču Jugoslavije, je v mejaških sporih pogosto zmanjkalo modrosti. Ampak trdoživi ljudje z meje, ki vedo, kako relativna je ena sama, nacionalna identiteta, so tegobe prenašali potrpežljivo in z upanjem v razumen razplet.

Ko so glave vroče, srca pa hladna, je nujno ogreti srce in ohraniti hladno glavo: skozi govorico umetnosti in razuma to v Forumu skušamo početi več kot dvajset let. Ideje pa se, tako kot veter, glasba ali ljubezen - požvižgajo na meje.

Letošnje silvestrovo Istri prinaša neizmerno veselje, uzrla se bo združena, celovita, zaokrožena in svobodna. Kot je prav(ično) in se spodobi.«