Na mejnem prehodu prestregli krivolovca

Koprski policisti so včeraj ob 14.30 na mejnem prehodu Sočerga ustavili 67-letnega državljana Italije, ki se je vračal domov. V vozilu so odkrili skrito razstavljeno lovsko puško dvocevko in naboje, šest skatel s skupno 72 šibrnimi naboji. Ugotovili so, da gre za krivolovca. Preverjanje pri italijanskih kolegih je pokazalo, da so mu pristojne italijanske oblasti že izdale prepoved lova in posesti strelnega orožja.

Kršitelj je bil obravnavan v hitrem postopku o prekršku. Odvzeli so mu orožje in naboje. V skladu z zakonom o orožju mu je bila na kraju izrečena globa v višini 500 evrov, plačal pa bo tudi 100 evrov za stroške postopka.