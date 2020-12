Na mejnih prehodih spet kontrola

Od včerajšnjega dne je vstop iz Slovenije v Italijo mogoč le ob predložitvi potrdila o negativnem testu na novi koronavirus, ki ne sme biti starejši od 48 ur. Nov režim prehajanja meje, ki ga določa zadnja uredba italijanskega predsednika vlade, je včeraj prinesel tudi prve kontrole na nekaterih mejnih prehodih tako na Goriškem kot na Tržaškem. Včeraj zjutraj so npr. italijanski policisti preverjali, ali imajo potniki negativen test oziroma upravičen razlog za vstop v Italijo na mednarodnem mejnem prehodu pri Fernetičih in na mednarodnem mejnem prehodu v Rožni Dolini v Gorici. Na mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba kontrole italijanskih organov pregona včeraj do dopoldanskih ur ni bilo, možno pa je, da bo potekal danes ali v naslednjih dneh. Na goriški kvesturi so nam namreč pojasnili, da bodo prehajanje meje nadzirali izmenično na raznih mejnih prehodih. Ob policistih in vojski bodo pri nadzoru sodelovali tudi karabinjerji.

Nadzor pri Fernetičih in v Rožni Dolini je bil včeraj temeljit. Potnike, ki so jih policisti ustavili, so zadrževali tudi po pet minut. Preverjanje, ali sodijo vozniki med izjeme, ki lahko vstopijo v državo brez negativnega testa, terja namreč svoj čas. Testiranje ni potrebno za čezmejne delavce in šolarje, potnike, ki potujejo v drugo državo in prečkajo italijansko ozemlje v 36 urah, zdravniško osebje in tiste, ki prečkajo mejo zaradi službenih oziroma nujnih razlogov. Kateri so ti nujni razlogi, ni izrecno navedeno. Zdajšnji režim velja do 20. decembra, saj bo dogajanje še bolj zapleteno med 21. decembrom in 6. januarjem, ko bo Italija za vse, ki prihajajo iz držav s C-seznama, na katerem so poleg Slovenija tudi vse ostale države članice Evropske unije, odrejala dvotedensko karanteno. Seznam izjem ostaja nespremenjen.

Včeraj zjutraj smo sicer obiskali tudi maloobmejne prehode v Lipici oz. Bazovici, Solkanu oz. Svetogorski ulici in v Škabrijelovi ulici med Gorico in Novo Gorico, kjer ni bilo nikakršne kontrole. Nekaj ljudi je tudi sramežljivo, a brez večjih težav, mejo iz Italije v Slovenijo peš prečkalo na Trgu Evrope - Transalpina, večjega prometa pa ni bilo nikjer.Tržaški policisti so nato v zgodnjih popoldanskih urah sporočili, da so pri številnih potnikih zaznali precejšnjo mero dezinformacije, nekaterim avtomobilom pa niso dovolili vstopa v Italijo in jih napotili spet v Slovenijo. »Pretežno je šlo za slovenske državljane oziroma tujce,« so pojasnili policisti, ki sicer niso imeli veliko dela pri Fernetičih, kjer je bila avtocesta vse prej kot prometna. Z goriške kvesture pa so nam kot omenjeno sporočili, da bodo organi pregona kontrolo lahko izvajali tako na večjih kot na maloobmejnih prehodih. To je jasno sporočilo, da se vsekakor nikomur ne splača tvegati prečkanja meje, če za to nima upravičenega razloga ali negativnega testa. Sicer zgleda, da je večina ljudi v prejšnjih dneh spoštovala pravila, saj so nam upravitelji goriške bencinske črpalke včeraj zjutraj zaupali, da so jim pošle vse zaloge bencina.