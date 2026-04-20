Organizatorji zadovoljni s številom prijav

Minuli vikend so od Vrha vse do Tržaškega zaliva in Vipavske doline odmevali glasovi otrok in mladih. Tudi letos so namreč v sklopu revije Zlata grla v dvorani Kulturnega centra Lojze Bratuž v Gorici nastopili številni otroški in tudi nekateri mladinski zborovski sestavi. Praznik petja prireja odbor Zlatih grl, v katerem delujejo predstavniki Prosvetnega društva Vrh sv. Mihaela in še soorganizatorji, Združenje cerkvenih pevskih zborov iz Gorice. Letos je v petek, 17. aprila, potekal netekmovalni koncert, v soboto, 18. aprila, pa se je zvrstilo še tekmovanje.

Na petkovem netekmovalnem delu so nastopili številni otroški zbori, med njimi zbori društev iz okolice, pa tudi zbori iz bližnjih vasi in iz Slovenije. Giulia Cernic je v imenu organizatorjev poudarila, da jih zelo veseli vsakoletni obisk pevskih zborov iz Slovenije, saj je to za prireditelje dokaz, da so se Zlata grla uveljavila v širšem prostoru. Pristavila je, da je revija prvotno nastala ravno za potrebe okoliških, goriških društvenih zborov. Cilj organizatorjev pa je kaj kmalu postal tudi ta, da skušajo mlade pevce iz goriškega okolja povezati ter jim ponuditi možnosti za stik in navezovanje prijateljstev z zbori iz širše okolice. Mnogi otroški zbori iz Slovenije delujejo v okviru šolskega sistema, saj se pri pouku glasbe veliko ukvarjajo tudi z zborovskim petjem.

V soboto je potekalo tekmovanje, na katerega se je prijavilo kar deset zborov v treh različnih kategorijah. V dopoldanskih in popoldanskih urah je tako režija najprej prisluhnila mladinskim in mešanim mladinskim zborom, nato pa še otroškim zborom. Sledilo je nagrajevanje. Največ priznanj je prejel OPZ Emil Komel, ki je poleg zlatega priznanja z odliko prejel še posebno priznanje za najboljši zbor tekmovanja, priznanje za najboljšo izvedbo slovenske ljudske pesmi in priznanje za najboljšo izvedbo a cappella skladbe.