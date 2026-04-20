Parada ponosa se vrača v Videm

Deželna parada ponosa, bolj znana kot FVG Pride, se vrača v Videm. Osrednji letni dogodek skupnosti LGBTQIA+, ki bo potekal v soboto, 26. septembra, se bo tako po devetih letih vrnil v mesto po prvem velikem shodu junija 2017. Organizatorji iz društva FVG Pride ODV so danes v Trstu še napovedali, da bo parada vrhunec dogodkov politične in družbene teže, ki se bodo v naslednjih mesecih zvrstili po vsej deželi. Parade ponosa se navadno odvijajo v juniju, pri FVG Pride ODV pa so razložili, da je datumski zamik posledica vse hujše poletne vročine. Septembrska izvedba bo namreč po njihovih besedah dostopnejša za vse. Odločitev se torej bere tudi kot politična izjava o tem, kako podnebne spremembe močno vplivajo na javno življenje in na možnost varnega zbiranja ljudi na prostem.

V ospredju letošnje manifestacije, ki bo potekala pod geslom Soočanje s sovražno klimo, je samoodločanje, posebej transspolnih oseb, pa tudi dostop do pravic v vsakdanjem življenju. Organizatorji so včeraj našteli nekaj konkretnih primerov, ki gredo od priznanja mavričnih družin in dostopa do javnega zdravstva do vzgoje za različnost ter socialne in podnebne pravičnosti. Ob tem so izrecno izpostavili skupine, ki so potisnjene na rob družbe, kot so denimo migranti, spolne delavke in delavci. Predsednica društva FVG Pride ODV Alice Chiaruttini je še poudarila, da vrnitev v Videm pomeni nadaljevanje politične poti, ki se ni nikoli ustavila, in da je v času, ko so pravice in svoboščine znova postavljene pod vprašaj, javna prisotnost na ulici še vedno nujna. Organizatorji zato poudarjajo pomen sodelovanja prostovoljk in prostovoljcev. Podobno kot prejšnje parade bodo tudi letošnjo izpeljali s pomočjo donacij in javno podporo posameznikov ter javnih ustanov. Na novi spletni so na voljo prve osnovne informacije ter obrazec za prijavo prostovoljcev. Objavljen je tudi manifest, ki med drugim odločno zavrača kakršno koli obliko nasilja in vojno ter poziva k spoštovanju pravice palestinskega naroda do samoodločbe.