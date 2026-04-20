Razmišljajo o referendumu za obstoj Kulturnega doma Nova Gorica

Na četrtkovi seji mestnega sveta Nova Gorica bodo razpravljali tudi o pripojitvi novogoriškega Kulturnega doma k javnemu zavodu GO! 2025. Ker nekateri Novogoričani tega nočejo, so ustanovili civilno iniciativo Vsi smo Kulturni dom, ki v primeru sprejetja občinskega odloka napoveduje, da bodo razmislili celo o razpisu lokalnega referenduma o tem. Civilna iniciativa, v imenu katere je na današnji novinarski konferenci v Novi Gorici govoril Tomaž Belingar, je prepričana, da bi javni zavod GO! 2025 morali po zaključku Evropske prestolnice kulture (EPK) ukiniti, saj je bil ustanovljen le za čas izvajanja tega projekta. Medtem pa naj bi kulturni dom obiskovalcem prinašal drugačne vsebine, kot jih je ponujal GO! 2025, poleg tega ima za seboj 46-letno tradicijo in zveste obiskovalce prireditev.

»Mi pozivamo odločevalce, da tega odloka ne sprejmejo. Po drugi strani pa želimo, da odločevalci čimprej pridejo do neke iskrene, javne, predvsem pa strokovne razprave, ki bo pripomogla do neke tehtne in strokovno utemeljene rešitve,« je v izjavi povedal Belingar. Pripojitvi dveh zavodov s področja kulture nasprotujejo tudi nekateri svetniki, ki so že potrdili, da predloga odloka na četrtkovi seji ne bodo podprli. V civilni iniciativi pa napovedujejo, da bodo ob morebitnem sprejetju občinskega odloka razmislili tudi o možnosti razpisa referenduma za ohranitev samostojnosti Kulturnega doma Nova Gorica.

Na novinarsko konferenco se je z izjavo odzval novogoriški župan Samo Turel. Pojasnil je, da novogoriškega Kulturnega doma nihče ne ukinja, pač pa le združujejo sorodne dejavnosti. Med razlogi za tako odločitev je tudi ta, da javni zavod GO! 2025 upravlja z več nepremičninami, za katere bo potrebno skrbeti tudi v prihodnje. »To, da bi karkoli ukinjali, odločno zavračam in se sprašujem: to kar ta peščica zaposlenih počne, torej na številko civilne iniciative se oglaša partner ene izmed zaposlenih v Kulturnem domu. Ne bom vseh zaposlenih v Kulturnem domu tlačil v en koš, kajti verjamem, da niso vsi tega mnenja, peščica pa sedaj poskuša na demagoški način ljudi prepričati, da se nekaj ukinja,« je dejal Turel v današnji izjavi po novinarski konferenci.

Vodja oddelka za družbene dejavnosti na novogoriški občini Marinka Saksida pa je poudarila, da ima zavod GO! 2025 status občinskega javnega zavoda širšega pomena. »V skladu z zakonodajo s področja kulture pomeni, da je lahko financiran tudi z državnimi sredstvi. GO! 2025 ta status ima in mi si bomo prizadevali, da se bo ta status ohranil tudi v bodoče,« je dejala Saksida. Z izjavo so se oglasili tudi v javnem zavodu GO! 2025, v katerem so zapisali, da je za »konec delovanja zavoda v občinskem odloku predviden datum 31. decembra 2026, če ni drugače določeno v strategiji«.