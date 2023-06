Na mladega motorista po trčenju padlo drevo

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so sinoči okrog 21. ure posredovali v kraju San Vito al Tagliamento na Pordenonskem blizu tamkajšnje bolnišnice, kjer je 23-letni motorist trčil v drevo. Trk je bil tako silovit, da je drevo izrulo in je padlo nanj. Zdravstveno osebje, ki je prispelo z reševalnim vozilom iz bližnje bolnišnice, mu je na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, zaradi hudega zdravstvenega stanja ponesrečenca pa so na pomoč poklicali še reševalni helikopter. Z njim so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli nezavestnega z rdečo triažno kodo. Na kraju nesreče so bili tudi gasilci, ki so pomagali zdravstvenemu osebju pri oskrbi ponesrečenega mladeniča. Zavarovali so območje in so odpravili posledice nesreče, vzroke pa preiskujejo karabinjerji iz Pordenona.