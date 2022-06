Na Mladiki poimenovali dvorano po Borisu Pahorju

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon se je danes poklonila spominu na pisatelja in zamejskega Slovenca Borisa Pahorja in po njem poimenovala dvorano na ministrstvu za zunanje zadeve. Zbrane na današnji slovesnosti je nagovoril tudi Pahorjev sodobnik, prijatelj in sodelavec Evgen Bavčar, slovesnosti pa se je udeležila tudi državna sekretarka na ministrstvu za Slovence v sosednjih državah in po svetu Vesna Humar, med številnimi gosti pa sta bila tudi predsednica SKGZ Ksenija Dobrila in predsednik SSO Walter Bandelj.

»V izjemno čast mi je to dvorano poimenovati po Borisu Pahorju in želim si, da bi dogajanje v njej odsevalo veličino njegovega duha,« je dejala ministrica v nagovoru, v katerem je zbrane na kratko popeljala skozi življenje in delo literata, pričevalca in velikega Evropejca Borisa Pahorja. Kot je dejala ministrica, so se slovenski diplomati s Pahorjem pogosto srečevali, tako doma kot v tujini, ter mu ponosno nudili podporo pri deljenju njegovih pričevanj. Govor je sklenila z mislijo, da Pahor s svojo življenjsko zgodbo in neumornim bojem za slovenstvo ostaja njen navdih ter vzornik pri diplomatskem zavzemanju za slovenske interese v nepredvidljivem svetu, v kakršnem je tudi sam živel. Na ministrstvu si želijo, da bi bila dvorana Borisa Pahorja »presečišče mnenj, idej, načrtov in politik ter mesto srečevanja s prijatelji in partnerji iz Evrope in preostalega sveta«.

»Boris Pahor je zame in tudi za mnoge Slovence simbolni garant etičnosti Slovenstva,“ je dejal dolgoletni Pahorjev prijatelj, filozof, fotograf in aktivist Evgen Bavčar. Slednji si je zaželel še, da bi ideje Borisa Pahorja sprejemala tudi slovenska diplomacija.