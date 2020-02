Na Nanosu se je huje poškodoval jadralni padalec

V bližini Vojkove koče na Nanosu je v soboto popoldne 30-letni jadralni padalec z območja Kamnika strmoglavil na melišče in se huje poškodoval. Prvo pomoč so mu nudili štirje pohodniki, ki so ga huje poškodovanega opazili na tleh brez zavesti. Sprožili so alarm. Na pomoč so prihiteli gorski reševalci iz Ljubljane in Tolmina, nato so ga s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Zdravniki so ugotovili, da si je nesrečni padalec poškodoval hrbtenico, obstajala pa je tudi nevarnost poškodb notranjih organov.

Med letenjem mu je sunek vetra zaprl del padala, zaradi česar je začel padati s približno sto metrov višine, na travnata tla in nato na melišče. Med padanjem je sicer skušal odpreti rezervno padalo, vendar mu to ni uspelo.