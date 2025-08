Na nogometni tekmi na Koroškem zahtevali, da govorijo nemško in ne slovensko

Manj kot teden dni po raciji na antifašističnem taboru pri Peršmanu je slovensko skupnost na avstrijskem Koroškem pretreslo še dogajanje na nogometni tekmi slovenskega kluba SAK v Celovcu. V soboto je sodnik od trenerja zahteval, da z igralci govori nemško. Dogodek je danes na omrežju X obsodilo tudi slovensko zunanje ministrstvo, ki je izrazilo solidarnost s klubom SAK iz Celovca in narodno manjšino v Avstriji. »Ne želimo si, da bi športna igrišča postala polje boja za prevlado enega jezika nad drugim - ostanejo naj prostori spoštljive tekmovalnosti, srčnosti ter enakih priložnosti in pogojev za vse,« je poudarila zunanja ministrica Tanja Fajon.

Odzvala sta se tudi ministrstvo za kulturo in ministrstvo za Slovence v zamejstvu in po svetu. »Slovenščina ima na Koroškem domovinsko pravico – v javnem življenju, v šolstvu in tudi na športnih igriščih. Zahtevamo, da se takšni dogodki sankcionirajo in da Avstrija dejansko in na vseh ravneh zagotovi spoštovanje pravic slovenske narodne skupnosti,« je med drugim izjavila ministrica za kulturo Asta Vrečko. »To, da je sodnik na dvojezičnem območju trenerju prepovedal uporabo slovenskega jezika in ga kaznoval, ker je spregovoril v slovenščini, je popolnoma nesprejemljivo. Tako ravnanje je v nasprotju s temeljnimi evropskimi načeli in športnimi vrednotami sožitja in spoštovanja različnosti,« je poudaril podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon.

Kaj se je točno zgodilo? Na nogometni tekmi med kluboma SAK in Atus Ferlach je pomočnik trenerja vratarjev pri ekipi SAK, koroški Slovenec Janko Smrečnik, z igralcem nasprotne ekipe spregovoril v slovenščini in ga prosil, naj vstane, saj da ni šlo za prekršek. Potem sta se pogovarjala v maternem jeziku. Prvi pomočnik sodnika je nato v 33. minuti tekme od trenerjev ekipe SAK zahteval, da z igralci govorijo nemško in ne slovensko, je nogometni klub iz Celovca sporočil na Facebooku.

Pojasnili so še, da je sodnik zaradi tega pokazal rumeni karton. Igralci ekipe SAK zaradi incidenta niso želeli nadaljevati igre.