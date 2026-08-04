»Jamboree bo povezal generacije in utrdil veliko skavtsko družino«

Slovenska zamejska skavtska organizacija ob 50. obletnici ustanovitve - združitve štirih slovenskih skavtskih gibanj v Italiji, goriških in tržaških skavtov ter skavtinj - prireja 6. Slovenski zamejski jamboree, ki bo od 7. do 9. avgusta potekal v Dolenjah pri Ajdovščini. O pripravah na dogodek in sploh o skavtizmu smo se pogovorili s Simonom Cotičem, ki bo na jamboreeju načelnik tabora roverjev in popotnic.

Kako bi na kratko opisali svojo skavtsko pot?

Lahko bi rekli, da sem skavt skoraj od rojstva. V družini sta bili pred mano skavtinji tudi starejši sestri in me je kot otroka zelo mikal skavtski svet, torej Mouglijeva džungla, in sem se zato tudi sam navdušeno pridružil skavtom. Opravil sem klasično skavtsko pot: tri leta volčičev, pet let izvidnikov, nato sem pristopil h klanu oziroma veji RP. Nadaljeval sem še kot pripravnik in se na več tabornih šolah izučil za voditelja. V tej vlogi delujem že nekaj let, najprej v četi, kjer sem bil tudi četovodja, nato pa v klanu.

Kakšna so vaša pričakovanja glede letošnjega jamboreeja?

Do tega dogodka imam visoka pričakovanja, sicer verjamem, da se bodo uresničila. Skupina voditeljev že celo leto neutrudno pripravlja program, ki bo neverjeten in zelo kvaliteten, zato sem gotov, da bo vse navdušil. To bo trenutek združitve več generacij in bo še bolj utrdil našo organizacijo, ki je v vseh teh letih rasla in gradila močne vezi. Jamboree bo nedvomno pripomogel k temu, da se bodo obe pokrajini in trije stegi med seboj še bolj povezali in zgradili nekaj skupnega za bodočnost, še predvsem za mlade generacije. Ob tem bo dogodek predvsem za mlade skavte možnost, da bodo zaživeli to veliko skavtsko družino, kakršna je SZSO.