Na območju Dragonje še iščejo 10-letno deklico

Na območju Dragonje se je danes nadaljevala iskalna akcija za pogrešano 10-letno deklico, ki je v noči na petek med prečkanjem reke z maminih ramen padla v vodo in jo je odnesel tok. Policisti so okrog 13.30 sporočili, da so desetletnico našli mrtvo.

V iskalno akcijo so bili vključeni policisti, poklicni in prostovoljni gasilci, vodniki reševalnih psov, pripadniki podvodne reševalne službe Slovenije in potapljači Slovenske Vojske. Policisti pomorske policije in URSP so izvajali pregled in iskanje ob izlivu reke Dragonje v morje. Iskalna akcija, pri kateri je sodelovalo večje število reševalnih služb, je potekala tudi na hrvaški strani reke Dragonje.