V dolini Dragonje iz reke rešili mamo, pogrešajo 10-letno deklico

Pozno sinoči so gasilci in policisti posredovali v dolini Dragonje na območju vasi Puče, kjer so iz reke rešili eno osebo, obenem pa ugotovili, da pogrešajo otroka.

Ob 20.12 so prejeli obvestilo, da je občan na Dramcu opazil skupino oseb, ki so nameravale preplavati reko Dragonjo in prečkati mejo med Hrvaško in Slovenijo. Na kraj so prispeli štirje policisti in dva vodnika službenih psov. Sredi reke Dragonje so opazili žensko v težavah, ki se je držala za drevo. Hrvaški varnostni organi je zaradi premočnega toka in visokega vodostaja niso uspeli rešiti, policist jo je sicer dosegel, toda se nista uspela vrniti na breg. V reko je skočil slovenski policist, privezan na sledino vrvico. Dosegel je žensko in hrvaškega kolego ter jima pomagal, s hrvaške strani so jim medtem v oporo ponudili lestev. Migrantko so, ob pomoči domačina, vendarle uspeli potegniti iz reke. Gasilci so jo na nosilu prenesli do reševalnega vozila. Policisti so ugotovili, da gre za 47-letno državljanko Turčije. Dva njena otroka, stara 18 in 5 let, sta uspela preplavati na slovensko stran, tretji otrok, star 13 let, je ostal na nasprotnem bregu, četrtega otroka, 10-letno deklico, pa pogrešajo. Med prečkanjem reke je z maminih ramen padla v vodo in jo je tok odnesel. Nemudoma se je začela iskalna akcija, pri kateri je sodelovalo sedem policistov, dva vodnika službenega psa in dvajset gasilcev. Pregledali so ombočje ob reki Dragonji, toda je ponoči niso našli. Iskalna akcija se danes nadaljuje.

Slovenski policisti so 47-letno mamo in tri otroke vrnili hrvaškim oblastem, ker je bilo dogajanje in reševanje na mejni črti, so zapisali.