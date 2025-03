Na območju Matajurja našli truplo desetletje pogrešanega pohodnika

Na Kobariškem, iz smeri Robiča na hrib Matajur, so v nedeljo našli delne ostanke človeškega trupla. Slovenska policija ne izključuje možnosti, da gre za posmrtne ostanke 26-letnega državljana Slovaške, ki je na tem območju pogrešan že dobro desetletje, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Kot so še pojasnili policisti, so bili v nedeljo popoldne obveščeni, da je občan med potjo iz smeri Robiča na hrib Matajur naletel na delne ostanke človeškega trupla. Zaradi težko dostopnega gorskega terena in zelo slabih vremenskih razmer so ogled kraja opravili v torek dopoldne.

O vseh dosedanjih ugotovitvah so obvestili tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici, preiskovalni sodnik pa je odredil sodno obdukcijo posmrtnih ostankov. Izvedli bodo tudi vse ukrepe za ugotovitev in potrditev identitete pokojnega.

Glede na okoliščine najdbe policija ne izključuje možnosti, da gre za najdbo posmrtnih ostankov 26-letnega državljana Slovaške, ki je na tem območju pogrešan od 8. septembra 2012, ko je sestopal z Matajurja proti Kobaridu. Policija, gorski reševalni, gasilci in drugi so tedaj izvedli številne aktivnosti, da bi pogrešanega našli, a jim to ni uspelo.