Na obzorju najbrž potrditev volilnega dogovora DS-SSk

Leto 2022 je bilo za stranko Slovenska skupnost razburkano, pri čemer so ga zaznamovali tako pozitivni kot negativni dogodki, zdaj pa se je treba pripraviti na deželne volitve, ki bodo verjetno spomladi leta 2023, pri čemer bo najbrž zopet prišlo do ponovitve volilnega dogovora med Demokratsko stranko in SSk, saj so organi obeh strank potrdili željo po tovrstnem dogovoru, manjka samo še formalna sklenitev. To izhaja iz današnje dopoldanske tiskovne konference SSk ob koncu leta, ki je potekala v prostorih deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine in na kateri so obračun podali deželna predsednik in tajnik stranke, Peter Močnik in Igor Gabrovec, ter pokrajinska voditelja za Goriško in Tržaško Julijan Čavdek in Marko Pisani, ki je tudi podal obračun dela v deželnem parlamentu.

Govorniki so izhajali že iz lanskih oktobrskih tržaških občinskih volitev, kjer stranka prvič v zgodovini ni izvolila svojega predstavnika v občinski svet, kar terja razmislek o nastopanju, in letošnjih občinskih volitev v Gorici, kjer je stranka nastopila s svojim simbolom zaradi konfliktualnosti v levi sredini in izvolila enega svetnika. To bo terjalo reorganizacijo krajevne sekcije za podporo predstavniku. Čeprav SSk deluje pretežno v okviru leve sredine, je v Krminu podprla desnosredinskega županskega kandidata, ker se je razvilo dobro sodelovanje, rezultat katerega je nova zveza briških občin z ustanovno listino tudi v slovenskem jeziku, je bilo rečeno. V Gorici pa bo najbolj zanimiv poskus obnovitve rajonskih svetov.

Pozitivno noto predstavlja zmaga leve sredine v Občini Devin - Nabrežina, ki ima tako zopet domačo in pomlajeno upravno ekipo pretežno novincev, ki pa ta aspekt nadoknadijo z navdušenjem in strokovnostjo, večino v občinskem svetu pa sestavljajo slovenski oz. slovensko-govoreči svetniki. Iz takih izkušenj se je treba učiti pri pripravi na deželne volitve prihodnje leto (SSk je vsekakor kritična do desnosredinske koalicije na Deželi, kateri tudi v luči sprejemanja zadnjega proračuna očita pomanjkanje dolgoročne strategije), pri čemer bo volilna kampanja najbrž startala 27. januarja 2023, ko bo stranka priredila svoj tradicionalni novoletni sprejem v restavraciji Sardoč v Prečniku. Zelo verjetno bo tu prišlo do ponovitve oz. nadgradnje volilnega dogovora med DS in SSk, ki sicer še ni bil formalno podpisan, a stvari gredo v to smer, so dejali predstavniki SSk. Glede tega bo na volitvah pomembno doseči in preseči odstotek glasov in to bo treba narediti predvsem s tem, da se na kandidatno listo vključi lepo število uglednih in verodostojnih kandidatov ter s tem, da bo ta lista odraz raznolikosti naše skupnosti. Prihodnje leto bo tudi obdobje kongresov, na katerih naj se SSk zamisli, kakšna naj bosta njena podoba in prepoznavnost v prihodnjih letih in desetletjih. Vedno težje je namreč zbirati ljudi in jih prepričati v sodelovanje, zato so potrebni novi prijemi po eni strani z uporabo družbenih omrežij, da se nagovorijo mladi, po drugi z ohranitvijo tradicionalnih oblik političnega dela na terenu. Celotno strukturo bo treba narediti bolj dinamično in se hitro prilagajati novim dinamikam. Stranka vsekakor zagovarja kolikor mogoče solidno in skupno nastopanje, pri čemer poudarja potrebo po olajšanem oz. zajamčenem zastopstvu v obeh vejah parlamenta, pa tudi v drugih izvoljenih telesih na deželni in krajevni ravni.