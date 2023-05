Na osnovni šoli v Beogradu 14-letnik ubil najmanj osem učencev

Na osnovni šoli v središču Beograda je danes 14-letnik streljal s pištolo, pri čemer je ubil najmanj osem učencev, poročata spletna časopisa Telegraf.rs in Blic.rs ter ranil štiri učence in učiteljico. Ranjene so prepeljali v bolnišnico. Stanje ene deklice je kritično, dva učenca pa imata strelne rane, poročajo srbski mediji.

Napadalca, ki je najverjetneje streljal iz očetove pištole, so že prijeli. Da so ga prijeli, so za srbski portal N1 potrdili na srbskem notranjem ministrstvu. Po poročanju Telegrafa je strelec učenec sedmega razreda na osnovni šoli Vladislav Ribnikar, v katero je vstopil danes okoli 8. ure in začel streljati na učence.

Motiv streljanja še ni znan, je poročal srbski časnik Blic na svoji spletni strani.

Učence so evakuirali, policija pa je območje zaprla za javnost. Na območju so tudi vozila nujne pomoči. Staršem, ki so se zbrali v bližini in novinarjem ne dovolijo dostopa. Na kraju dogodka sta tudi ministrica za zdravje Danica Grujičić in minister za izobraževanje Branko Ružić.