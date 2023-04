Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes posredovali na Piancavallu, kjer se je poškodoval gorski kolesar. Na težko dostopnem območju je padel s kolesa in utrpel poškodbe obraza. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo prvo pomoč, nato so ga s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno in pri prevozu v bolnišnico ni izgubil zavesti, so sporočili reševalci.