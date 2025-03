Na Planinskem polju voda preplavila stroja, pojavili so se oljnati madeži

Zadnje deževje je na Planinskem polju zalilo dva gradbena stroja, ki sta tam čistila naplavine ob požiralnikih. Zaradi mastnih madežev na vodi so gasilci namestili lovilne pregrade in pivnike, je STA povedal predsednik Krajevne skupnosti Laze-Jakovica Boleslav Kermavnar. Podjetje Hidrotehnik, ki prek kooperanta izvaja čiščenje, dogodek obžaluje.

Danes so zaradi nafte in hidravličnega olja na površini vode na Planinskem polju posredovali prostovoljni in poklicni gasilci s čolnom, ki so namestili lovilne pregrade in pivnike, je povedal Kermavnar.

»Gre za dva stroja, eden je viden, drugi pa je povsem pod vodo,« je opisal današnje razmere. Krajani so sicer Kermavnarja o tem, da voda zaliva dva stroja na Planinskem polju, seznanili v soboto.

Kritičen je do lastnikov strojev. »Če že delajo z vodo, bi morali vedeti, da je to kraško polje in da ob deževju poplavlja,« je dodal. Spomnil je, da voda s Planinskega polja ponikne in pride na površje spet v Močilniku kot eden od izvirov Ljubljanice.

Voda bo na Planinskem polju vztrajala vsaj še nekaj dni, je še napovedal predsednik tamkajšnje krajevne skupnosti. Za zdaj tako ni znano, kaj bo z zalitima strojema.

Iz družbe Hidrotehnik pa so danes sporočili, da dogodek obžalujejo. Pojasnili so, da zaradi zagotavljanja protipoplavne varnosti v skladu s sprejetim letnim planom čistijo požiralnike od pomladi do jeseni, nekatere večkrat letno.

»V primeru zalitja dveh strojev našega večletnega kooperanta v Lazah na Planinskem polju, ki sta v njegovi lasti, pa je šlo za napačno presojo upravljavca strojev. Po čiščenju požiralnika je izvajalec stroja sicer umaknil, ni pa pravilno presodil, kako obsežne bodo poplave ob tako dolgotrajnih padavinah,« so navedli v podjetju.

Kot so še pojasnili, je iz stroja iztekla manjša količina hidravličnega olja, za kar pa so sprožili vse potrebne postopke za omejitev in odstranitev posledic izlitja. »Ocenjujemo, da bodo posledice onesnaženja res minimalne, brez vpliva na okoljsko varnost,« so dodali.