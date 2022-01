Na pobočju Nanosa sinoči izbruhnil požar

Na Nanosu je včeraj zvečer izbruhnil požar, poročajo Primorske novice. Zagoreli so približno trije hektarji travnatih površin na nedostopnem terenu tik pod vrhom.

Gasilci iz devetih gasilskih društev so sicer požar gasili še danes zgodaj zjutraj. Na pomoč je danes zjutraj prihitel še helikopter Slovenske vojske. Požar so gasili gasilci iz PGD Razdrto, Veliko Ubeljsko, Podnanos, Vipava, Vrhpolje, Šmihel-Landol, Hruševje, Slavina in Studenec.

Zagorelo je sinoči ob 19.14. Pri gašenju si je en gasilec poškodoval nogo, so povedali na Upravi RS za zaščito in reševanje. O vzroku požara za zdaj še nimajo podatkov.